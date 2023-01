Acquistare uno smartphone ad un prezzo fortemente più basso del normale è cosa chiarissima e facilissima su Amazon, grazie all’ultima campagna promozionale, infatti, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un prodotto di ottima qualità, pagandolo molto meno del previsto.

Amazon, quale è lo smartphone in promozione

Lo smartphone effettivamente in promozione non potrebbe che essere un membro della famiglia Xiaomi, ottima realtà per il rapporto qualità/prezzo con il quale cerca ogni giorno di convincere gli utenti ad acquistare un nuovo dispositivo.

Oggi vi parliamo di Xiaomi Redmi Note 11, un terminale davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, come il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ a 90hz, il processore Snapdragon 680, la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, senza comunque dimenticarsi dell’incredibile batteria da 5000mAh, ottima per garantire una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative.

Il prezzo finale? soli 175 euro, per la variante da 4GB di RAM con 128GB di memoria interna (LINK ACQUISTO). Se interessati all’acquisto, ricordiamo ad ogni modo che il modello proposto è da considerarsi valido con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, soluzione perfetta per coprire tutti i difetti di fabbrica ma non i danni accidentali. Oltre a questo è un prodotto commercializzato no brand, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti di sistema vengono resi disponibili dal produttore, non dall’operatore.