Amazon è assurda, oggi in offerta quasi gratis i tamponi rapidi Covid-19

Amazon e risparmio spesso vanno di pari passo, anche nel caso foste alla ricerca dei tamponi rapidi per combattere il covid-19, nuovo virus che purtroppo ha causato fin troppe vittime in tutto il mondo, ed ancora oggi è in grado di attanagliare il globo intero.

Nell’idea di raggiungere il massimo risparmio possibile su ogni singolo acquisto, potete fare affidamento sul canale Telegram dedicato, in questo modo sarete sicuri di avere ogni giorno le offerte Amazon con codici sconto completamente gratis direttamente sul vostro smartphone.

Amazon, i tamponi sono quasi gratis

Avere tamponi rapidi contro il covid-19 non è pura utopia, se pensate che al giorno d’oggi alcune farmacie li vendono a quasi 10 euro al pezzo, l’offerta che è possibile trovare direttamente su Amazon ha dell’incredibile. Più precisamente, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un pack da 10 test, quindi una confezione contenente 10 unità di test di marca Hotgen, a soli 6,99 euro (LINK acquisto).

Il prezzo è davvero incredibile, sono solamente 69 centesimi a test, ciò lascia l’idea di quanto alcuni punti vendita speculino sul singolo prodotto, con guadagni che vanno decisamente oltre le aspettative. L’unico limite al bundle di cui vi stiamo parlando nell’articolo è dettato dalla scadenza, fissata a Luglio 2023, ciò non sta a significare che trascorso tale limite non saranno utilizzabili, ma potrebbero mostrare risultati non consoni all’effettivo contagio.

Il prodotto, infine, è venduto e spedito da Amazon, ciò ci permette di godere di una spedizione rapida e sicura, con tutte le protezioni del caso in termini appunto di garanzie o similari.