Amazon Blink Video Doorbell è il campanello smart con videocamera prodotto da Amazon, un modello che può essere considerato il diretto rivale del Video Doorbell di Arlo, in grado di proporre funzioni molto simili, ad un prezzo nettamente inferiore, se considerate che al giorno d’oggi può essere acquistato a soli 59 euro (di listino). Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il form factor non si allontana dalle aspettative, ha forma rettangolare con angoli smussati e bordi leggermente arrotondati, disponibile in due colorazioni (bianco e nero), presenta finitura opaca che trattiene poco le impronte e la polvere, intervallata da una parte lucida attorno alla camera, nonché un grande pulsante centrale contornato da un ring LED azzurro decisamente piacevole alla vista. Il feedback tattile è molto buono, appare subito come un prodotto decisamente resistente e ben realizzato, è robusto ed affidabile, nonché con certificazione IP58, per la protezione dagli agenti atmosferici.

L’installazione è semplicissima, in confezione si trova tutto il necessario, una basetta con viti e tasselli per l’aggancio al muro, operazioni che richiedono giusto 5 minuti e nemmeno un minimo di conoscenza di fai-da-te. Il design è piacevole e molto elegante, non delude le aspettative nemmeno in una casa moderna, dimostrando a tutti gli effetti l’ottimo lavoro svolto nella progettazione da parte di Amazon. Il collegamento può essere standalone, oppure diretto ai cavi del campanello già presente nell’abitazione, in modo che sentiate il rumore anche all’interno (e non solo sull’app), in questo caso l’operazione è leggermente più complessa, ma nulla di insormontabile.

Dimensionalmente parlando è sufficientemente compatto, raggiunge 130 x 42 x 34 millimetri, sta benissimo nel palmo di una mano, con un peso di soli 91 grammi. Il prodotto può essere collegato alla corrente, utilizzando il Sync Module 2 con un trasformatore da 100-220V, non incluso in confezione; in caso contrario si utilizzano le due pile stilo (AA) da inserire nell’Amazon Blink Video Doorbell, la cui durata varia in relazione all’utilizzo, più che altro a quante volte viene risvegliato dallo standby, si parla comunque di una autonomia media di circa 2 anni.

Hardware e Specifiche

La configurazione iniziale è guidata, tutto viene seguito direttamente dall’applicazione ufficiale, essendo a tutti gli effetti un prodotto quasi plug&play ed adatto anche all’utente più inesperto. Amazon Blink Video Doorbell è un campanello smart con camera integrata, in altre parole integra la funzione di ricevere la notifica del campanello sullo smartphone, ed allo stesso tempo vedere chi si trova davanti alla porta, con possibilità di scambiare qualche parola, dato l’audio a due vie.

All’atto della pressione del singolo pulsante, molto ampio e facilmente visibile, nonché dalla discreta corsa, l’utente riceve una notifica sul dispositivo mobile collegato, i tempi di ricezione sono davvero brevissimi. Data la presenza di un sensore di movimento, è comunque possibile vedere anche se sono stati registrati movimenti di alcun tipo, evitando così spiacevoli sorprese (solo con il Sync Module). La presenza dell’audio a due vie è garantita dall’integrazione di speaker e microfono sul prodotto stesso, la resa è allineata con una IP camera di fascia medio-alta, di conseguenza l’audio gracchia leggermente nelle frequenze più elevate, mantenendo comunque un discreto dettaglio. Il volume in uscita non è purtroppo regolabile, ciò porta ad un disallineamento nella resa in relazione all’area di utilizzo, se la strada è tanto trafficata rischiate di non sentire, o al contrario è troppo forte ed invadente.

Il fulcro è sicuramente rappresentato dalla presenza di un sensore fotografico con registrazione in 1080p a 30fps, campo visivo di 135 gradi in orizzontale e di 80 gradi in verticale, nonché comunque visione notturna data la presenza di sensori IR appena sotto. La qualità video non si discosta da quanto siamo abituati a vedere con le telecamere di sicurezza, i dettagli non sono proprio precisi, la gamma cromatica è abbastanza limitata, ma nel complesso è possibile godere di una buona nitidezza generale che permette di distinguere alla perfezione i soggetti nei pressi della porta. Peccato solamente per la gestione delle forti luci, il sensore tende troppo spesso a bruciare le immagini, con stacchi elevati nella luminosità della ripresa. Discorso simile per quanto riguarda la visione notturna, il rilevamento è fino a circa 7 metri, promettendo discreti risultati, sempre in termini di dettaglio e di nitidezza.

La connessione alla rete avviene tramite WiFi 802.11 b/g/n a 2,4GHz, quindi monobanda (no 5GHz), con accesso diretto dall’applicazione mobile ufficiale, compatibile sia con iOS che con Android. Per una rapida fruizione dei contenuti, il prodotto è ovviamente compatibile con Amazon Alexa, con una possibile estensione per mezzo dell’utilizzo del Sync Module 2. Quest’ultimo è un componente fondamentale che permette di trasformare l’Amazon Blink Video Doorbell in una videocamera di sicurezza, dopo averlo installato è infatti possibile salvare i video registrati con il sensore di movimento del campanello, ricevendo avvisi specifici ed allo stesso tempo accedere alla visione dal vivo. Al prezzo indicato non è incluso, con l’aggiunta di pochi euro potrete acquistare il set completo, in modo da godere di tutte le funzioni; in caso contrario esiste l’abbonamento cloud, incluso gratuitamente per i primi 30 giorni, ma poi a pagamento.

Amazon Blink Video Doorbell: conclusioni

In conclusione Amazon Blink Video Doorbell è il campanello smart definitivo, un prodotto che nulla ha da invidiare al ben più costoso Arlo Video Doorbell, in termini sopratutto di funzionalità e di prestazioni generali. I suoi punti di forza sono rappresentati dall’estrema facilità di installazione, dall’applicazione ben fatta, dotata di interfacce semplici e molto chiare, nonché da un’insieme di funzioni complete ed ottimamente implementate.

Gli aspetti negativi riguardano più che altro la necessità di un costo aggiuntivo per l’abbonamento cloud o per il Sync Module 2, in caso contrario la fruizione del prodotto è gambizzata e limitata.