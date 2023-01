You 4, a meno di un mese dall'uscita ecco tutti i dettagli sulla nuova stagione

La quarta stagione di You debutterà il 9 febbraio 2022 su Netflix. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà al protagonista Joe Goldberg nella sua nuova vita a Londra, mentre noi fremiamo all’idea di dirvi tutti i dettagli sulla season 4.

You 4: trama, cast e data d’uscita

La trama della serie è incentrata sulle ossessioni di Joe per le donne. Il personaggio, nonché brillante gestore di una libreria, quando incontra un’aspirante scrittrice utilizza internet e i social media per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei. L’uomo è talmente ossessionato da arrivare a rimuovere qualsiasi ostacolo e persona tra lui e il suo oggetto del desiderio.

Nella nuova stagione, Joe dovrà fare i conti con la sua vecchia vita, che è andata in fiamme, e dovrà cambiare identità per evitare di essere scoperto. Anche se non è stato ufficialmente confermato il ritorno di Jenna Ortega nel ruolo di Ellie, c’è la possibilità che il suo personaggio possa farsi vedere nella quinta stagione, attirando così un nuovo pubblico giovane e interessato alla serie.

Per quanto riguarda il cast della serie, vedremo Penn Badgley nei panni del protagonista insieme a Tati Gabrielle come Marienne, la nuova ossessione di Joe. Ci sarà anche Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Lukas Gage, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Niccy Lin, Eve Austin, Aidan Cheng, Dario Coates, Ozioma Whenu che interpreteranno i nuovi amici londinesi di Joe e, infine, Amy-Leigh Hickman che sarà Nasia, una studentessa dell’uomo.

La domanda che ci viene in mente è: Joe riuscirà a lasciare il suo passato alle spalle e a crearsi una nuova vita, oppure la sua ossessione lo perseguiterà ancora una volta? Non resta che aspettare e vedere cosa succederà nella quarta stagione di You su Netflix il prossimo 9 febbraio.