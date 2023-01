TIM non vuole mostrare il fianco alla concorrenza inquietante questo mese di gennaio ed in questa prima parte del nuovo anno. Il provider italiano ha deciso di puntare ancora forte sulle sue iniziative low cost ed in particolare su quelle promozioni legate alla portabilità del numero degli utenti Iliad, Vodafone e WindTre. Un’occasione certamente da non trascurare per i clienti del provider italiano è quella legata alle promozioni Wonder.

TIM, una nuova forma per le tariffe Wonder

Le tariffe Wonder sono anche a gennaio 2023 alcune tra le migliori ricaricabili nel campo della telefonia mobile in Italia. Un primo pacchetto di TIM a disposizione del pubblico prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo di quest’offerta sarà di soli 9,99 euro ogni mese.

La seconda versione di tale proposta, invece, contempla chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della promozione sarà invece di 8,99 euro.

La garanzia che TIM mette a disposizione dei suoi abbonati anche nel 2023 è quella di costi vincolati almeno nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Per gli utenti, quindi, non sono previste rimodulazioni su prezzo di rinnovo e consumi nel semestre successivo a quello di attivazione della SIM.

Tutti coloro che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno effettuare la portabilità del numero da Iliad, Vodafone o WindTre. Le promozioni non sono disponibili per coloro che già hanno SIM attiva.