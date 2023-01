TIM distrugge Vodafone nel 2023 con offerte da 100GB in 5G

Attualmente conviene dare uno sguardo a tutte le offerte disponibili sul panorama della telefonia mobile italiana, dal momento che non è più come un tempo. Se prima a dominare erano i soliti gestori, ora è tutto differente con le grandi promozioni che riescono a mettere in netta difficoltà anche i provider più famosi e blasonati. Soprattutto i gestori virtuali sono riusciti negli ultimi anni a darsi da fare, proponendo offerte che hanno portato via ai classici provider tantissimi clienti. Proprio per questo motivo ora sembrerebbe essere tornata la volta dei grandi gestori, proprio come TIM.

TIM supera la concorrenza con tre offerte davvero interessanti che arrivano fino a 100 giga durante il 2023

In questo momento le offerte da prendere in esame sono addirittura tre, una alla quale tutti sono abituati da anni e due che fino ad oggi non erano mai state viste. La prima delle tre è sicuramente la TIM Young, offerta che viene riservata solo ad un pubblico ristretto. Tutti gli under 25 potranno infatti portare a casa un offerta completa con minuti senza limiti per chiamare tutti, messaggi senza limiti e 100 giga per navigare in Internet usando il 5G. Il prezzo dell’offerta è di 9,99 € al mese.

Più o meno simili sono sicuramente le caratteristiche delle altre due promozioni mobili, le Wonder. La prima costa solo 7,99 € al mese ed offre minuti senza limiti per le chiamate con 1000 SMS e infine con 70 giga per navigare in Internet.

La seconda offerta è praticamente speculare ma cambia per quanto riguarda Internet con 100 giga e per quanto concerne il prezzo con 9,99 € al mese.