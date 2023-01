Da poco siamo entrati nel 2023 e pare che in tantissimi Paesi europei, compresa l’Italia, si stia delineando una situazione abbastanza singolare. In un periodo come gennaio che normalmente dovrebbe essere freddo, le temperature sono più alte del solito. Infatti, non è affatto raro vedere qualche persona che gira per strada a maniche corte, date le temperature piuttosto elevate fino a 25 gradi Celsius.

Ben otto Paesi europei hanno registrato la giornata di gennaio più calda di sempre proprio una settimana fa. Questo dato è stato riportato dal climatologo Maximiliano Herrera, che ha indicato queste otto nazioni: Paesi Bassi, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Polonia, Danimerca e Bielorussia. Tuttavia, non sono solo questi i Paesi indiziati.

Caldo da record, anche in Spagna e in Polonia si registrano temperature assurde

A Bilbao, città spagnola, il 1° gennaio 2023 è stata una giornata caldissima, dove sono stati raggiunti i 25 gradi Celsius. In Polonia, nella città di Korbielow, si è arrivati anche a 19 gradi Celsius a Capodanno, temperatura che è molto più facile trovare a maggio o a giugno.

I record europei continuano anche in Germania che, durante il periodo del 21 dicembre al 2 gennaio, sono stati superati oltre 950 record locali. Anche in Francia si sono toccati i 25 gradi Celsius.

Ma a cosa sono dovute queste temperature? Secondo il Met Office, queste sono dovute ad una massa d’aria calda proveniente dalla costa occidentale dell’Africa e che si sta spostando velocemente in tutto il Vecchio Continente.

Quindi, secondo gli esperti, è ancora troppo presto attribuire con certezza questo fenomeno al cambiamento climatico. Tuttavia, è anche vero che eventi meteorologici del genere si stanno verificando fin troppo spesso.