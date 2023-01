Synology ha ufficialmente presentato al mondo la DiskStation DS723+, un NAS a due vani, ideale per piccoli uffici o utenze domestiche, entrando di diritto nella fascia alta del corrispettivo mercato del settore. Al suo interno trova posto il versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), offrendo ottime soluzioni per proteggere e gestire correttamente i dati, ma anche riguardanti la collaborazione sui documenti, o l’accesso ai file da remoto.

Michael Wang, Product Manager presso Synology, sostiene che la nuova “unità possa offrire agli utenti prestazioni formidabili, rispetto al formato compatto, mantenendo ugualmente un’ottima capacità, è la soluzione preferita di chi bisogno di archiviazione più piccole, ma non vuole rinunciare all’archiviazione centralizzata e scalabile”.

Synology, ecco la nuova DiskStation

DS723+ è infatti scalabile fino a 7 vani, con la possibilità di aggiungere unità di espansione al bisogno, oltretutto gli utenti potranno anche potenziare le prestazioni aggiungendo la connettività 10GbE, o le unità SSD M.2 NVMe, sfruttando lo slot PCIe integrato direttamente nel prodotto.

Utilizzando Synology Drive sarà possibile accedere liberamente ai file da qualsiasi piattaforma, agevolando i team che lavorano quotidianamente da remoto, o che ad esempio operano da più sedi in contemporanea. Per proteggere i sistemi Windows/Linux o le Stazioni Virtuali, ma anche gli account Google o Microsoft 365, sarà possibile utilizzare Active Backup Suite, conservando così i dati al sicuro da attacchi ransomware o minacce di vario tipo.

La DiskStation del nostro articolo è in vendita già da oggi in tutto il mondo, se desiderate ricevere maggiori informazioni in merito, non vi resta che collegarvi alla pagina ufficiale del prodotto stesso.