Sky ha rivelato l’elenco dei nuovi programmi e le novità in arrivo sul servizio di streaming NOW per gennaio 2023.

Con una varietà di contenuti nuovi e di ritorno, gennaio potrebbe essere un mese intenso per i telespettatori Sky.

Giò abbiamo assistito al ritorno della boxe e della Formula Uno. C’è molto di cui essere entusiasti per gli appassionati, sopratutto per quelli di calcio. La Premier League torna a grande richiesta. Come sempre, Sky è una delle principali emittenti del campionato insieme ad Amazon Prime Video.

In passato i pacchetti Sky Sports erano riservati esclusivamente agli abbonati e gli aspiranti spettatori erano costretti ad accettare contratti a lungo termine se volevano l’esperienza Sky Sports completa. Ora, grazie alla crescente concorrenza nel mercato della TV e dello streaming, ci sono più opzioni aperte a chi vuole Sky Sport.

Ad esempio, NOW (precedentemente NOW TV) offre agli spettatori la possibilità di ottenere abbonamenti a breve termine e guardare Sky Sports senza impegnarsi in abbonamenti a lungo termine. Di conseguenza, è un’opzione molto più flessibile per gli sportivi occasionali.

Ecco l’elenco dei contenuti disponibili:

The Last of Us: Sky Atlantic e NOW

Hold the Front Page : Sky max e ORA

Fantasy Football League: Stagione 2 – Sky max e ORA

Fuga romantica: Sky comedy e NOW

Landscape Artist of the Year : Sky Arts e NOW

Spector: Documentari Sky e NOW

Colosseum: Sky History e NOW

The Hillside Strangler: Devil in Disguise – Sky crime e NOW

Reginald il vampiro: Sky sci-fi e NOW

NCIS: LA – Stagione 14 – Sky max e NOW

SWAT: Stagione 6 – Sky max e ORA

Contenuti in arrivo su Sky Cinema e NOW a gennaio

Downton Abbey: una nuova era

Operazione carne macinata

Jurassic World: Dominio

The ESTATE

The Hanging Sun

Brian e Carlo

Contenuti in arrivo su Sky Sport a gennaio