PC e TABLET gratis, la proposta dell'Agenzia dell'Entrate entro il 3 febbraio

Per le richieste da più enti, queste dovranno essere inviate separatamente. Nel caso di più richieste da uno stesso ente, solo l’ultima inviata in ordine cronologico sarà considerata valida. Il codice identificativo per questa gara è “AE2023” e una volta inseriti i dati, l’applicazione genererà un file phoenice.xml che dovrà essere inviato tramite PEC, altrimenti la domanda verrà esclusa. In caso di parità nei criteri, la graduatoria sarà ordinata tramite sorteggio da eseguirsi il 4 febbraio 2023.

Inoltre, si specifica che le apparecchiature cedute saranno fornite “così come sono e dove sono”, senza alcun tipo di garanzia o responsabilità per l’Agenzia delle Entrate. Gli enti che vinceranno l’assegnazione dovranno occuparsi personalmente della rimozione e trasporto delle apparecchiature dalle sedi dell’Agenzia.

In generale, questo bando è un’opportunità per gli enti che cercano apparecchiature informatiche ad un costo accessibile, e allo stesso tempo permette all’Agenzia delle Entrate di smaltire in modo responsabile le sue apparecchiature dismesse, riducendo al contempo l’impatto ambientale. In generale è una iniziativa che permette di riutilizzare delle apparecchiature che sarebbero state altrimenti gettate, incentivando così il riciclo e l’economia circolare, oltre che aiutare enti che non possono permettersi apparecchiature costose.