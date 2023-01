Volete acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless, o meglio definiti auricolari? siete nel posto giusto, su Amazon è possibile infatti trovare una incredibile promozione che aiuta a risparmiare molto più del previsto, permettendo di spendere anche meno di 20 euro.

Ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare le migliori offerte Amazon in esclusiva, con tanti codici sconto gratis che aiutano a spendere poco o niente, sempre regalati per avere i prezzi più bassi in assoluto. Se volete risparmiare al massimo, iscrivetevi subito qui.

Amazon, ecco la nuova offerta sulle cuffie true wireless

Avere un paio di auricolari true wireless a meno di 20 euro è realtà grazie ad Amazon, qualitativamente, come era lecito immaginarsi, non parliamo di un prodotto del livello superiore alla media, fermo restando essere molto interessanti per il rapporto qualità/prezzo generalmente proposto.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo può difatti essere acquistato a soli 19 euro, ma applicando il codice sconto che potete trovare direttamente su Amazon, la spesa verrà ridotta del 10%, portando l’ordine finale a soli 17,99 euro. Una cifra ridottissima che non può essere trascurata dagli utenti che vogliono indubbiamente avere il massimo, spendendo sempre meno.

L’idea è comunque più che lodevole, trattiamo di un prodotto esteticamente molto simile alle Apple Airpods Pro, con custodia di ricarica di colorazione bianca, in grado comunque di garantire una autonomia complessiva di 35 ore, ed una ricarica rapida che permette l’utilizzo di due ore con soli 10 minuti di collegamento effettivo. Sulla superficie troviamo una porta USB type-C per il collegamento fisico alla presa di corrente, la compatibilità è estesa a qualsiasi smartphone o dispositivo in commercio, tramite connettività bluetooth.