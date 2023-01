Tutti conosciamo la lava: si forma quando il magna dalle profondità della Tera sale in superficie ed erutta mediante un vulcano. Si tratta di una sostanza calda sicuramente, capace anche di fondere la roccia. Tuttavia, non tutti sanno quanto effettivamente sia calda la lava. Scopriamolo di seguito.

Quanto brucia la lava? Ecco la sua temperatura

La temperatura della lava può variare, si va dai 650 ai 1600 gradi Celsius. Queste differenze sono date in base alla sostanza chimica in essa stessa, in special modo dai minerali che sono fusi all’interno. Ma per capire come si forma, dobbiamo prima capire cos’è la lava: questa si forma quando i vari strati del sottosuolo della Terra si fondono e si riscaldando, andando di fatto a creare roccia fusa.

Il magma, e dopo la lava, è fatto con il materiale del mantello, ossia dal 44% di ossigeno, 22% di magnesio e più del 21% di silicio. Il resto è fatto da parti minori di ferro, alluminio ed elementi sparsi.

Elementi dominanti questi che si vanno a fondere tra loro con gli altri minori, creando così una gamma di minerali molto vasta. La composizione, a sua volta, si va a suddividere in tre gruppi chimici diversi più uno extra: felsico, intermedio, mafico e ultramafico surriscaldato.

Le prime eruttano quando raggiungono temperature tra 650 e 750 °C; le seconde dai 750 ai 900 gradi Celsius, le terze a oltre 900 gradi Celsius. L’ultima di cui abbiamo parlato si pensa che erutti a temperature pari a 1.600 °C.

Esistono infine anche delle “lave insolite” che eruttano a temperature decisamente singolari: la lava alcalina, la lava carbonatica che erutta fino a 500 gradi Celsius, la sulfurea e quella di olivina nefelinite.