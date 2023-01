La Serie A è tornata grande protagonista dei palinsesti televisivi in questo mese di gennaio. Dopo la sosta lunga per il Mondiale di calcio, gli appassionati possono finalmente tornare a seguire le partite della loro squadra del cuore su DAZN e su Sky. Molti tifosi però si affidano, ancora una volta, alla tecnica dello streaming IPTV.

IPTV, per gennaio nuovi rischi per i clienti

La piattaforma IPTV ha un grande vantaggio per gli appassionati di calcio. Grazie a questa tecnologia, infatti, è possibile avere un ticket unico con i contenuti dalle principali pay tv a pagamento che propongono il grande calcio, come Sky, DAZN o Amazon Prime Video.

Le sanzioni però sono alte e da alcune settimane ancora più pericolose. Il Governo, infatti, con l’ultima manovra di bilancio ha previsto una nuova stretta per l’IPTV. Tutti i canali streaming illegali possono essere chiusi dalle forze dell’ordine entro trenta minuti dalla loro apertura. Confermate, inoltre, le sanzioni giudiziarie per gli utenti sino ad un massimo di 30mila euro o il carcere sino ad un massimo di tre anni per i casi di recidiva.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.