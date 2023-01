Come ogni anno le anticipazioni sui melafonini in arrivo si fanno strada molti mesi prima rispetto al periodo nel quale avverrà il debutto. Dei quattro iPhone 15 previsti per settembre se ne parla già dallo scorso anno e di recente le indiscrezioni si sono intensificate. In particolar modo, negli ultimi giorni, si è parlato molto dell’aumento del costo dei dispositivi di fascia alta e delle caratteristiche distintive rispetto ai modelli base.

iPhone 15 Pro e Pro Max (Ultra): ecco quanto costeranno e le caratteristiche esclusive!

Apple quest’anno rilascerà quattro iPhone 15, tra i quali saranno presenti un modello Max, una versione Pro e una versione Pro Max che sarà probabilmente chiamata Ultra.

Le due varianti maggiormente sofisticate hanno sempre presentato delle caratteristiche esclusive ma spesso l’originalità di tali componenti non era in grado di convincere gli utenti che, spinti ulteriormente dalla differenza di prezzo, hanno più volte optato per i modelli base di iPhone. Ma quest’anno in casa Apple le cose potrebbero cambiare!

Secondo svariate fonti, l’azienda attuerà un rincaro non indifferente sui suoi iPhone 15 Pro e Pro Max. I dispositivi attualmente in commercio sono disponibili a partire da 999,00 dollari. Dunque, iPhone 15 Pro sarà sicuramente lanciato a un costo iniziale che supererà i 1000,00 dollari.

Bisogna riconoscere che, stando alle voci, il colosso metterà in atto un evidente differenziazione tra i quattro dispositivi rendendo alcune componenti esclusive dei modelli Pro e Pro Max. Questi ultimi, infatti, saranno dotati di una RAM più veloce e di chip A17. Avranno una porta USB-C e un obiettivo periscopico con zoom ottico 6x. In più, dal lato estetico potrebbero distinguersi per la presenza di una scocca in titanio e di tasti fisici allo stato solido.