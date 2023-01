La Flash 120 garantisce agli utenti sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Anche nel 2023 Iliad vuole avere un ruolo da grande protagonista nel campo della telefonia mobile. Il provider francese in questo periodo di nuovo anno si conferma il più popolare in Italia e rilancia alcune tra le sue migliori tariffe delle ultime settimane. Per la prima parte di gennaio, ad esempio, il provider ha lasciato a listino la sua popolare tariffa Flash 120, ossia l’evoluzione della vecchia Giga 120.

Iliad e la Flash 120: i tre servizi a costo zero

I clienti che optano per la Flash 120 potranno al tempo stesso beneficiare anche a gennaio di tre servizi a costo zero.

In primo luogo, gli abbonati di Iliad con la Flash 120 avranno l’opportunità di effettuare telefonate senza limiti per i numeri registrati all’estero. I clienti potranno quindi comunicare con amici o con parenti in giro per il mondo – per un totale di sessanta nazioni – senza alcun costo extra rispetto a quelle che sono gli attuali prezzi di abbonamento. .

La convenienza di Iliad si conferma anche con la segreteria telefonica a costo zero, a differenza di altri operatori TIM, Vodafone e WindTre. Resta però la migliore opportunità, rappresentata dalla tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Flash 120, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.