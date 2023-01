Huawei annuncia il nuovo MateBook D 15, con processore Intel Core di undicesima generazione. Realizzato pensando soprattutto alle esigenze dei giovani. Infatti, supporta la collaborazione cross-device con prestazioni di qualità in tutti gli scenari possibili, dalle lezioni online al lavoro da remoto. Oltre a un processore potente, integra la scheda grafica Intel Iris Xe, Super Device, tasto di accensione con impronta digitale, Wi-fi 6 con doppia antenna, la webcam a scomparsa e la ricarica inversa.

Immagini nitidi e visione ottimale

Il dispositivo dispone di schermo FullView, con certificazioni TUV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie alla luce blu. Inoltre, il display è un Full HD con certificazione antiriflesso, è grande 15 pollici con rapporto schermo-corpo dell’87% e rapporto di 16:9.

Design minimalista ed elegante del nuovo Huawei MateBook D 15

Richiama il cosiddetto stile “Pure Shape” della serie MateBook D con linee minimaliste e raffinate, valorizzate dall’elegante colorazione Mystic Silver. Ottima combo stile-dimensioni per un totale di 1,6 kg che lo rendono facile da trasportare e utilizzare ovunque.

Prestazioni altissime, MateBook D 15 di Huawei è potente e duraturo

Le prestazioni sono garantite dal processore Intel di undicesima generazione e dalla tecnologia SuperFin da 10 nm. Il processore è di tipo quad-core a otto thread ed è molto più prestante dei suoi predecessori anche grazie alla nuova scheda grafica supportata, Iris Xe di Intel. Dotato di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di ROM, con unità SSD NVMe PCIe ad alta velocità che migliora ulteriormente le prestazioni complessive. in caso di attività più impegnative è possibile attivare la modalità Performance cliccando i tasti Fn e P. Incluso anche un sistema di raffreddamento avanzato con ventola Shark ad alta intensità che sfrutta il design bionico del notebook per garantire prestazioni stabili sotto sforzo.

La modalità Multi-Screen Collaboration con lo smartphone permette di avere fino a tre schede aperte, per un‘eccellente modalità multitasking. È, inoltre, possibile trasferire documenti e immagini trascinandoli da un dispositivo all’altro e aprire i file salvati sullo smartphone da pc per apportare modifiche. Infine, le videochiamate possono essere avviate e condotte direttamente da pc. L’adattatore CA in dotazione con HUAWEI MateBook D 15 supporta HUAWEI SuperCharge permette di ricaricare rapidamente gli smartphone Huawei compatibili. La ricarica inversa rimane attiva anche quando il dispositivo è spento, molto utile ad esempio in viaggio.

Super Device per una connessione semplice e intuitiva

HUAWEI MateBook D 15 supporta la tecnologia Super Device che semplifica la modalità di connessione del laptop ad altri dispositivi. Basta cliccare sull’icona del Pannello di controllo nell’angolo in basso a destra per attivare il Super Device e trascinare le altre icone dei dispositivi verso quella del pc.

Huawei MateBook D 15 è disponibile al prezzo di 799,00 euro sullo store ufficiale. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto si ottiene un coupon sconto di 100,00 euro e in regalo HUAWEI Bluetooth Mouse (2nd generation).