Google Pixel Watch è sicuramente il dispositivo con il quale il colosso è finalmente entrato a fare parte del mondo degli smartwatch. Fino ad ora lo abbiamo conosciuto a fondo.

Stiamo parlando del dispositivo che offre la più recente versione di Wear OS e che nelle ultime ore ha ricevuto un nuovo ed interessante aggiornamento. Scopriamo insieme tutte le novità apportate.

Google Pixel Watch ha ricevuto un nuovo aggiornamento

Come appena anticipato, nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Pixel Watch. Si tratta dell’update periodico di gennaio per lo smartwatch di casa Google. L’aggiornamento fa riferimento alla versione RWD9.220429.073 del firmware. Le due novità più importanti sono l’introduzione delle patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2023 e la risoluzione del problema che rendeva non più visibili le watchface di terze parti in Always On dopo 15 minuti.

Inoltre, tra le novità, troviamo l’implementazione della funzionalità Fall Detection, quella che permette di ottenere aiuto rapidamente dopo una brutta caduta consentendo all’orologio di chiamare il contatto principale. Google ha promesso che avrebbe introdotto tale funzionalità sul suo smartwatch, evidentemente c’è ancora da attendere.

L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Entro le prossime settimane tutte le unità dovrebbero aver ricevuto correttamente l’update.