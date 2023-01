Il nuovo controller DualSense di PlayStation 5 ha una capiente batteria da 1560 mAh, ma può essere scaricata inutilmente durante lo streaming di film e programmi. Questo rapido trucco aiuterà a preservare la durata della batteria mentre risulta “inattivo”.

Risparmia la durata della batteria del controller PS5 DualSense con questo semplice trucco: proprio come il DualShock 4, il controller DualSense della PS5 può essere spento rapidamente tenendo premuto il pulsante PS per 10 secondi. Questa è una bella funzionalità che rende tutto più rapido, e che garantisce che la batteria non venga sprecata durante il funzionamento al minimo.

Alcune app lo disattivano in automatico

Ma non sempre è necessario, perchè a volte puoi evitare di spegnere il controller grazie alla nuova interfaccia che evita di farti spegnere manualmente il controller ogni volta. Stranamente, alcune app non riprenderanno automaticamente la riproduzione dopo che il controller è stato spento con il metodo di cui abbiamo parlato prima, quindi bisogna ancora entrare e spegnerlo attraverso i menu.

Questa è solo una delle poche sviste che Sony ha fatto con la PS5 (altre includono regolazioni della qualità della vita come l’inclusione di una scheda di archiviazione nel menu rapido del Centro di controllo).

Sebbene il DualSense abbia una batteria più grande, il nuovo sistema di feedback tattile avanzato del controller assorbe più energia nel tempo, in particolare che utilizza più tecnologia come Call of Duty Black Ops Cold War. Fortunatamente la barra luminosa si spegne quando giochi.

I giocatori possono anche tenere premuto il pulsante del microfono per disattivare tutto l’audio.