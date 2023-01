Aspirapolvere potente con sconto del 70% su Amazon, costa 21 euro

Le offerte di Amazon arrivano tutti i giorni sul nostro canale Telegram ufficiale con 74.000 utenti. Clicca qui per entrare gratis.

La descrizione dell’aspirapolvere in questione viene fatta nel migliore dei modi direttamente da Amazon, sulla pagina ufficiale di acquisto. Al prezzo di soli 21,99 € potrete portare a casa un’ottima soluzione magari utile per aspirare le briciole sulla vostra tavola o per pulire al meglio la vostra auto all’interno. Cliccando qui potrete acquistare subito.

Per avere questo prezzo bisogna entrare nella pagina di acquisto e spuntare il quadratino dove c’è scritto “applica coupon 70%“.

SENZA FILI E PORTATILE: L’aspirapolvere per auto TEMOLA è senza fili e senza problemi, il che ti offre più comodità nei tuoi lavori di pulizia. Il design leggero e senza fili di questo aspirapolvere per auto ricaricabile ti aiuta a muoverti liberamente ovunque per pulire scale, cucina, auto o angoli difficili da raggiungere.

PULIZIA PROFONDA COMPLETA: questo aspirapolvere portatile è dotato di 3 diversi tipi di accessori per ottenere un’aspirazione efficiente e una pulizia profonda (1 spazzola per la polvere, 1 bocchetta per fessure).

FILTRO HEPA: questo aspirapolvere per auto senza fili è dotato di un filtro HEPA lavabile e riutilizzabile che ottiene un filtro profondo. Il contenitore della polvere trasparente di grande capacità è adatto per un’installazione rapida e uno smaltimento dei rifiuti pulito e facile.