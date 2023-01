Apple sta apportando un massiccio aggiornamento al suo servizio Fitness Plus. A partire dal prossimo lunedì, la compagnia aggiungerà allenamenti di kickboxing, una serie di lezioni impostate sulla musica di Beyoncé e meditazioni del sonno. Il servizio aggiungerà anche tre nuovi trainer e darà il via a una nuova stagione di Time to Walk.

Con il kickboxing, Apple sta espandendo il suo elenco di allenamenti cardio per tutto il corpo senza attrezzature. Le lezioni saranno caratterizzate da round di kickboxing che vengono poi combinate in un intervallo di intensità finale di un minut. Gli utenti possono scegliere tra lezioni di 10, 20 e 30 minuti. Apple ha anche reclutato Nez Dally, una combattente di Muay Thai che è diventata la prima donna a competere in Thailandia con un hijab, per co-condurre le classi con il tapis roulant. Apple aggiungerà anche Brian Cochrane come nuovo trainer HIIT e Jenn Lau per le classi di forza.

L’aggiunta di kickboxing è una mossa intelligente per la piattaforma se spera di ottenere più utenti a casa. Finora, la maggior parte delle opzioni cardio della piattaforma coinvolge attrezzature come cyclette, tapis roulant e vogatori.



Arriva Beyoncè in supporto

Nel frattempo, la società sta dando il via a un nuovo round della serie Artist Spotlight con Beyoncé. La serie è essenzialmente una playlist di lezioni impostate sulla musica di un singolo artista ed è un mezzo intelligente per integrare Apple Music nel servizio Fitness Plus.

La serie di Beyoncé conterrà canzoni del suo ultimo album, Renaissance, in allenamenti di ciclismo, danza, HIIT, pilates, forza, tapis roulant e yoga. Peloton aveva precedentemente lanciato una raccolta simile di lezioni impostate sul lavoro di Beyoncé che ha avuto un grande successo tra gli utenti.

Oltre agli allenamenti, ci sarà anche una nuova categoria di meditazioni dedicate al sonno. La mossa ha senso. I contenuti relativi al sonno sono un punto fermo in molte app di fitness e meditazione; aggiungerlo a Fitness Plus offre agli utenti un altro motivo per rimanere all’interno dell’app. Ci sarà un nuovo programma di quattro sessioni di 20 minuti per aiutare gli utenti a rilassarsi e ad addormentarsi più facilmente. In futuro, nuove meditazioni del sonno verranno aggiunte settimanalmente.

