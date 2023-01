Un nuovo rapporto indica che Apple porterà la Dynamic Island da iPhone 14 Pro all’intera gamma di iPhone 15 entro la fine dell’anno, ma il 2024 vedrà il primo iPhone senza tacca o isola nella versione 16 Pro.

L’Elec riferisce martedì che Apple applicherà “un display a foro a tutte e quattro le serie di iPhone 15 programmate per essere rilasciate nella seconda metà di quest’anno“, rispetto ai due modelli con l’iPhone 14. Questo è chiaramente un riferimento all’isola dinamica di l’iPhone 14 Pro, una delle migliori funzionalità degli ultimi anni.

Il rapporto cita fonti del settore che confermano i piani di Apple di portare Dynamic Island su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 quest’anno, sia l’iPhone 15 Pro che i normali iPhone 15 e iPhone 15 Max.

Inoltre il documento mostrava che un componente chiamato “Underpanel Face ID” “dovrebbe essere installato sulla gamma superiore della serie iPhone 16 il prossimo anno“. Il rapporto afferma che Face ID sarà disponibile, ma sembrerà “come un normale display quando questa funzione non viene utilizzata“. Tuttavia, questo non significa che non ci sarà qualcosa che occuperà spazio sullo schermo dell’iPhone 16 Pro.

Addio Notch

Purtroppo, e in qualche modo confuso, il rapporto afferma che ci sarà ancora un foro per l’obiettivo visibile per la fotocamera frontale dell’iPhone. Ciò potrebbe indicare che mentre l’isola dinamica più grande andrà, potrebbe rimanere un piccolo alloggiamento per fotocamera. Indipendentemente da ciò, sembra che iPhone 16 Pro potrebbe avere una fotocamera per FaceTime dall’aspetto molto più coinvolgente che occupa molto meno spazio sullo schermo.

Guardando al futuro, il rapporto afferma che Apple adotterà un futuro modulo fotocamera frontale non visibile utilizzando lo stesso principio applicativo che utilizzerà per nascondere parte dell’alloggiamento TrueDepth il prossimo anno.

Nel frattempo, l’iPhone 15 Pro di Apple si preannuncia come un aggiornamento decente grazie a un nuovo processore A17, materiali in titanio, USB-C e altro ancora.