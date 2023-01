Amazon è letteralmente impazzita, in questi giorni di metà Gennaio, ha deciso di fare un regalo incredibile a tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo Apple iPhone, a conti fatti i prezzi sono fortemente più bassi del normale.

Spendere poco con Amazon è facile ed alla portata di tutti, grazie sopratutto alla presenza di un canale Telegram ufficiale con il quale avere sul proprio smartphone i codici sconto gratis e le nuove offerte, ogni giorno potrete risparmiare al massimo delle vostre possibilità. Iscrivetevi subito qui.

Amazon, tanti sconti per tutti, ma che prezzi per gli iPhone

Gli iPhone sono indubbiamente gli smartphone più richiesti e desiderati dal pubblico italiano, ogni giorno milioni di consumatori sperano di poterli acquistare, anche se comunque i prezzi sono sempre fin troppo elevati.

Per cercare di accontentare più utenti possibili, Amazon ha deciso innanzitutto di scontare il modello dell’anno appena precedente, ovvero iPhone 13, raggiungendo la quota di soli 807 euro, per la variante da 128GB di memoria interna, nella colorazione Verde. Se interessati, premete qui per acquistare.

Volendo invece puntare alla variante più recente, ovvero iPhone 14, ecco arrivare la promozione perfetta per voi, infatti è disponibile iPhone 14, nella variante da 128GB Product RED (quindi colorazione rossa), ad un prezzo finale di 899 euro, al posto dei 1029 euro previsti di listino. Per acquistare premete questo link.

A prescindere dalla versione selezionata, ricordiamo comunque che entrambi i prodotti sono acquistabili con garanzia di 24 mesi e sono anche completamente no brand.