Il colosso cinese Xiaomi ha recentemente presentato i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina. Ora starebbe lavorando per il debutto di un altro modello della gamma, all’evento Mobile World Congress 2023.

Si tratta molto probabilmente dello Xiaomi 13S Ultra, andando così ad ampliare l’offerta della serie 13. Andiamo a scoprire le presunte caratteristiche di questo modello.

Xiaomi 13S Ultra pronto a debuttare

Il MWC 2023 si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo e sembra essere stata scelta come vetrina per l’annuncio della nuova ammiraglia della casa. Proprio come per gli altri modelli della serie Xiaomi 13, il punto di forza del telefono dovrebbe essere l’adozione di ottiche Leica. Anche per questo modello è lecito aspettarsi un sensore da 1 pollice come quello dello Xiaomi 12S Ultra, ma con alcuni miglioramenti.

Secondo un leak apparso in rete, Xiaomi 13S Ultra potrebbe contare su un sistema a quadrupla fotocamera con un sensore primario da 1.0″-type, ovvero il Sony IMX989 già presente su Xiaomi 13 Pro e 12S Ultra. Il sensore dovrebbe rimanere invariato, mentre la novità sarebbe la presenza di nuove lenti, quasi certamente fornite da Leica con cui l’azienda cinese ha rinnovato la partnership. Questo sensore sarebbe accompagnato da autofocus PDAF e sensore dToF (Direct Time-of-Flight), ma la vera particolarità sarebbe l’adozione della stabilizzazione Gimbal.

Non si sa ancora molto delle specifiche tecniche, ma potrebbe avere un display con risoluzione QHD+ ed essere equipaggiato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Come detto, il telefono dovrebbe debuttare al MWC di febbraio, il che significa che nelle prossime settimane saremmo in grado di ottenere molti più dettagli sul dispositivo. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le altre specifiche nel dettaglio.