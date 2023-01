Iliad e WindTre Italia sono attualmente tra i protagonisti del mercato della telefonia mobile, soprattutto grazie alle numerose e variegate offerte che propongono nel mercato italiano.

I due operatori hanno appena siglato un importante accordo per la creazione di una join venture, società in cui sono alla pari al 50%, che sarà attiva a breve anche in Italia con Zefiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad e WindTre insieme per creare Zefiro

La joint venture di Iliad e WindTre si chiama Zefiro Net srl e ha lo scopo di condividere e gestire congiuntamente le rispettive reti di telefonia mobile nelle aree meno densamente popolate del territorio nazionale. Per questo motivo precedentemente abbiamo specificato che sarà disponibile “solamente per determinati utenti”.

Zefiro è ormai realtà, visto che è stata già autorizzata dalle Autorità competenti italiane, e avrà l’obiettivo di implementare e incrementare la diffusione dei servizi di telefonia e connettività mobile, inclusi quelli basati sulle reti 5G di nuova generazione, nelle aree del territorio italiano con bassa densità di popolazione.

In queste aree risiede circa il 27% della popolazione italiana e pertanto l’accordo raggiunto tra Iliad e WindTre assume una rilevanza consistente. Zefiro si occuperà della gestione tecnica delle infrastrutture di rete e possiamo aspettarci che lavorerà principalmente all’ulteriore sviluppo di tali infrastrutture nelle aree meno popolate.