WhatsApp non ha messo da parte i suoi programmi di sviluppo con l’arrivo del nuovo anno. Nel 2023, anzi, la piattaforma di messaggistica istantanea vuole ulteriormente rinnovarsi, anche per creare un importante margine tra sé e le principali rivali nel campo della messaggistica istantanea. WhatsApp, nelle ultime settimane, ha deciso di confrontarsi in via diretta anche con ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, le nuove piazze virtuali che hanno ottenuto ampio riscontro negli anni della pandemia.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Per competere con questi servizi, WhatsApp ha deciso di ampliare le funzioni legate alle chiamate e delle videochiamate. L’obiettivo della chat è quello di rendere questo strumento utile non soltanto per le comunicazioni informali, ma anche per quelle formali, come riunioni di lavoro, convegni o conferenze.

Già nei precedenti upgrade gli sviluppatori avevano portato il numero massimo di partecipanti ad una videochiamata di WhatsApp a ben 32 utenti. In questa prima parte del 2023, invece, sono in arrivo ulteriori novità sia su Android che su iPhone.

Sia le videochiamate, sia le chiamate di WhatsApp, saranno a breve caratterizzate dalla presenza di un link. Gli utenti potranno condividere il link per favorire la partecipazione istantanea degli utenti alla conversazione. Il link ha inoltre una funzione di invito alla comunicazione per persone esterne ad una chat o ad un gruppo.

Sempre in linea con ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, anche su WhatsApp presto ci sarà la funzione per chattare con un utente durante una chiamata o una videochiamata, attraverso un collegamento esterno alla comunicazione vocale.