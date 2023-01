Dalla fine della seconda guerra mondiale, è stato difficile tenere i giovani giapponesi a casa “nella fattoria“. Molti volevano la vita nella grande città, Tokyo in particolare, ed è stato quasi un diritto di passaggio per generazioni che ha portato ad un’estrema concentrazione di risorse nella capitale. I giapponesi hanno persino una parola per questo fenomeno. Si chiama Tokyo ikkyoku shuchu che significa “concentrarsi su Tokyo”.

La maggior parte dei migranti interni si trasferisce prima a Tokyo per frequentare l’università, ma rimane per opportunità di lavoro e la possibilità di sperimentare in prima persona lo stile di vita dinamico di Tokyo con la sua miriade di ristoranti, opzioni di intrattenimento e attrazioni culturali.

Il governo sta attivamente incoraggiando i residenti della Grande Tokyo a trasferirsi in campagna regalando loro case e stipendio.

Incentivi finanziari e altro sostegno

Per aiutare a rivitalizzare le aree rurali del Giappone, riducendo contemporaneamente la concentrazione delle risorse umane nella capitale, sono disponibili sostanziali incentivi finanziari da parte dei governi nazionali, prefettizi (statali) e municipali locali per incoraggiare chiunque. Ci sono, infatti, così tanti programmi che sarebbe meglio consultare un “coach” per il trasferimento.

Le persone che si trasferiscono nelle aree rurali mentre continuano a “telelavorare” a Tokyo da remoto possono ora ricevere una sovvenzione fino a 1 milione di yen (circa 9.000 euro).

Sono disponibili sovvenzioni fino a 3 milioni di yen ( 27.000 euro ) per le persone che avviano nuove attività di tecnologia nelle campagne. E acquistando una nuova casa locale che è stata certificata come efficiente dal punto di vista energetico, è ora possibile ottenere punti per un valore di 9000 euro che possono essere scambiati con elettrodomestici.

È anche possibile guadagnare un certo livello di Eco Punti acquistando una casa usata anche se non è stata certificata per il risparmio energetico.

Esistono diversi programmi, poiché le autorità locali sono spesso alla disperata ricerca di nuovi residenti. Oltre alle sovvenzioni dirette, molti comuni forniscono un ampio sostegno per aiutare i nuovi arrivati a trovare lavoro. Alcuni programmi aiutano gli aspiranti imprenditori a stabilire una nuova attività o rilevare un’attività locale esistente a cui manca un successore.