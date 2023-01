Il Tyrannosaurus rex è, senza dubbio, il più grande predatore che abbia camminato su questa Terra. Da adulto era un’efficiente macchina per uccidere, con occhi grandi come cocomeri e denti che potevano frantumare le ossa della sua preda.

Il T. rex ha un’enorme reputazione, ma non è mai stato apprezzato per la sua intelligenza. La linea standard per la maggior parte della storia paleontologica è stata che i dinosauri non erano evoluti e, francamente, piuttosto stupidi.

Ma nel libro The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of a Lost World, il paleontologo dell’Università di Edimburgo, Steve Brusatte suggerisce che il T. Rex fosse molto più di un gigantesco bruto: era sociale e probabilmente molto intelligente, proprio come gli scimpanzé.

“Sembra un’affermazione piuttosto audace, perché gli scimpanzé sono piuttosto intelligenti e siamo abituati a pensare che i dinosauri siano stupidi“, ha detto a The Daily Beast.

I paleontologi hanno costruito modelli digitali di cervelli di T. rex, utilizzando scansioni TC dell’interno dei loro crani, e li hanno trovati sorprendentemente voluminosi.

Socializzavano e avevano legami

“In realtà sappiamo di più sul T. rex che su molti animali moderni e viventi“, ha detto Brusatte. “Sappiamo quanti anni aveva quando normalmente sarebbe morto, quanto velocemente è cresciuto, come cacciava, cosa cacciava, come si riproduceva, come respirava, com’era il suo cervello, come erano i suoi sensi. Sappiamo queste cose perché i fossili erano buoni e sono stati studiati in modo molto dettagliato“.

Sebbene i T. rex fossero notoriamente bravi cacciatori, i loro cervelli sarebbero stati utili anche per molti altri compiti. Ci sono prove che almeno alcune specie del gruppo dei tirannosauri fossero animali sociali. Alcuni custodivano i loro nidi di uova e potrebbero aver contribuito ad allevare i loro piccoli.

Per un T. rex, essere intelligenti era certamente una questione di sopravvivenza. Certo, potrebbe non essere così difficile cavarsela come un animale lungo 50 metri che pesa otto tonnellate, ma è facile dimenticare che ogni T. rex adulto ha iniziato la sua vita come un bambino delle dimensioni di un piccione.