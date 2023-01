Truffa Agenzia delle Entrate, la Polizia Postale ha avvisato. Come difendersi

L’allarme della Polizia Postale riguardo questa nuova truffa è stato lanciato di recente, essendo che sta mietendo sempre più vittime giorno dopo giorno. Il tutto avverrebbe mediante una mail fasulla a nome dell’ente italiano. Il contenuto è un avviso al contribuente riguardo la disponibilità di un presunto rimborso, ma che ovviamente non avverrà mai.

Questo non è altro che il piano di phishing messo in piedi dai truffatori. Lo scopo è quello di portare la vittima a svelare i suoi dati e di conseguenza rubarli. La Polizia Postale ha quindi chiesto più attenzione se si dovessero palesare comunicazioni di questo tipo nella nostra posta elettronica. In più, hanno avvertito di come l’Agenzia delle Entrate non agisca mai in questo modo verso gli utenti.

Come spesso succede in questi casi, la Polizia Postale ha sottolineato come difendersi durante questi fitti attacchi da parte degli hacker. Il passaggio principale è sicuramente quello di non andare mai a fornire i propri dati personali. Inoltre, non bisogna assolutamente aprire allegati o cliccare sui link che vengono proposti dai truffatori. Una volta che ci si rende conto che siamo dinnanzi a una truffa, è bene eliminare subito il messaggio.