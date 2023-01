TIM, l'operatore telefonico estende la rete 5G a 18 nuovi comuni italiani

TIM, il principale operatore di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato di aver esteso la copertura della sua rete 5G a 18 nuovi comuni in Italia. La rete mobile di quinta generazione di TIM ora è disponibile in un totale di 555 località in tutto il paese, dove è possibile raggiungere velocità massime di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Ma quali sono le località coinvolte dal 5G?

TIM: la compagnia telefonica promuove la rete di quinta generazione ovunque

Le nuove località coperte dal 5G di TIM si trovano in diverse regioni, come il Trentino-Alto Adige, la Basilicata, la Sardegna, il Piemonte e la Campania. Nello specifico a Rivisondoli, Roccaraso, Atella, Pentone, Bagnoli Irpino, Prata Sannita, Savona, Orbassano, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vogogna, Peschici, Sant’Antioco, Castelrotto, Corvara in Badia, Ortisei, Ponte nelle Alpi, e Schio. Per utilizzare la rete 5G di TIM, è necessario avere un dispositivo compatibile e una SIM con un’offerta telefonica che include l’accesso al 5G.

A metà dicembre, Vodafone aveva annunciato l’espansione della sua rete 5G a 69 città italiane, con l’aggiunta di cinque comuni della penisola. Inoltre, Iliad e WindTre hanno creato una joint venture chiamata Zefiro per portare il 5G anche in aree meno densamente popolate. Con l’espansione della copertura 5G in Italia, gli utenti potranno beneficiare di una maggiore velocità e affidabilità delle connessioni mobili, sia nelle città che nelle aree rurali. Tuttavia, è importante notare che la presenza di un comune nella lista dei luoghi coperti dal 5G non garantisce la copertura completa del territorio comunale, soprattutto se si tratta di una nuova aggiunta all’elenco ufficiale.