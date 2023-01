Il Fondo è di 630 milioni di euro (ANSA) Da martedì prossimo 10 gennaio riapriranno le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno inserire richieste sulla piattaforma a partire dalle 10. La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base del piano triennale del governo Draghi.

Per potersi prenotare e richiedere l’incentivo, andare sul sito ufficiale ecobonus.mise.gov.it, ma per adesso bisognerà aspettare che la piattaforma riaprirà, la data è fissata a martedì 10 gennaio.

Ecco quando si parte

I concessionari potranno inserire richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10.

Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l’andamento non entusiasmante del mercato dell’auto in Italia, ha auspicato che gli incentivi “possano rilanciare la domanda di auto verdi fin dai primi mesi dell’anno“, mentre il presidente Gian Primo Quagliano ha espresso il timore che i nuovi incentivi possano produrre “risultati insoddisfacenti” in quanto ha ricordato che nel 2022 si esaurì in brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale con emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 per chilometro. I fondi per le auto elettriche e simili sono rimaste in gran parte inutilizzati.

Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tutti i produttori di auto sono ormai in battaglia, e gli anni a venire si preannunciano tanto frenetici quanto entusiasmanti, in termini di marketing, ma soprattutto di innovazione. Il progresso tecnologico ora dovrà essere fatto non in modo sfrenato ma nel rispetto dell’ambiente, anche con una certa sobrietà.