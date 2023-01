Avete mai sentito parlare di SIM top number? un mercato sommerso, completamente legale, di collezionisti pronti a pagare cifre tutt’altro che ridotte per l’acquisto di numeri telefonici speciali, solitamente caratterizzati da sequenze davvero uniche nel loro genere.

Dopo francobolli, numismatica e cellulari in generale, ecco arrivare il mondo della collezione di numeri di telefono, in particolare l’attenzione è giusto attratta dalle cosiddette SIM top number, ovvero sequenze assolutamente particolari che possono fruttare al possessore anche decine di migliaia di euro.

Andate subito sul nostro canale Telegram, dove troverete le migliori offerte Amazon con anche codici sconto e tantissimi prezzi bassi da non perdere.

SIM top number: collezionismo ai massimi livelli

Per avere un’idea della portata del fenomeno, vi riproponiamo una recente asta attivata da eBay, con l’avvallo dei principali operatori telefonici, il cui ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori.

Nello specifico sono state vendute circa 5 schede telefoniche, alle cui aste hanno partecipato ben 6000 persone, per un totale che supera di poco i 10’000 euro. Il numero più richiesto e combattuto è stato di TIM, parliamo di 33Y XXXXXXX, caratterizzato appunto da una incredibile sequenza di ben 7 numeri tutti uguali tra loro (il numero è stato oscurato per motivi di privacy).

Una rarità quasi unica che ha scosso i collezionisti, tanto da spingerli a vere e proprie follie per riuscire ad accaparrarsi il numero in questione. Se avete da le vostre parti sequenze molto particolari, potreste pensare di venderle al miglior offerente, riuscendo così a guadagnare qualcosina. Ricordiamo che la pratica è completamente legale, nessuno vi vieta di cedere il numero telefonico di cui siete in possesso.