SIM Swap, la truffa che fa tremare i conti correnti e i dati sensibili degli utenti

Le varie truffe che interessano le SIM sono ormai tantissime, ma a quanto pare la pratica dello Swap risulta ancora la più pericolosa. Ancora una volta infatti capita che le persone possano trovarsi ad essere derubate dei propri dati, i quali potrebbero addirittura poi sfociare in qualcosa di più grave. Non è la prima volta che qualche utente si lamenta di essere stato derubato del proprio numero di telefono, con il quale poi sono state cambiate anche le password di accesso ai conti correnti bancari. Bisogna quindi prestare molta attenzione seguendo alcuni criteri particolari.

SIM Swap, la truffa che può portare via soldi dai conti: ecco da cosa potete accorgervi che sta avvenendo

Gli utenti però possono avere più modalità per accorgersi di trovarsi nel bel mezzo di questa particolare tipologia di truffa. Il primo modo per accorgersi di tutto è quello di riuscire a controllare immediatamente se la ricezione del proprio dispositivo mobile risulta attiva. Nel momento in cui doveste ravvisare che il vostro telefono manchi di ricezione per un tempo prolungato, dovrebbe scattare un primo campanello d’allarme.

Il modo per capire poi in maniera diretta se ci si trova sotto attacco di alcuni hacker che stanno cercando di appropriarsi del vostro numero di telefono, è l’avviso classico da parte della banca che vi metterà al corrente di una transazione avvenuta. Chiaramente in alcuni casi potrebbe essere tutto più semplice con il vostro operatore che provvederà a chiamarvi per ottenere una conferma della richiesta di cambio o del duplicato della scheda SIM di vostra proprietà.