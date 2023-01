Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento per la propria applicazione Orologio.

L’aggiornamento è stato rilasciato nelle ultime ore e si tratta di un’applicazione che viene pre installata su tantissimi smartphone del colosso. Scopriamo insieme tutte le novità apportate.

Samsung aggiorna la propria applicazione Orologio

L’aggiornamento per l’applicazione Orologio appena rilasciato da Samsung introduce un buon numero di novità. Tra queste troviamo anche l’aggiornamento dell’interfaccia grafica del widget. Sono stati aggiornati il font e e il colore di sfondo. Il colosso ha introdotto il collegamento diretto all’app Orologio direttamente dalla notifica del timer in esecuzione nella barra di stato.

E ancora, introdotte due nuove opzioni accessibili direttamente dalla notifica del timer in esecuzione, accessibili senza la necessità di accedere all’app: la prima è la possibilità di eliminare rapidamente il timer dalla notifica e anche la possibilità di passare ad un secondo timer in esecuzione nel caso ce ne fosse in esecuzione più di uno.

L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione per tutti gli smartphone compatibili con l’app Orologio di Samsung, attraverso il Galaxy Store e il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per accedere alla pagina dedicata sul Play Store.