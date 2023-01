Extraterrestri, scovato il pianeta contenente popolazioni aliene

Nel deserto di Atacama in Cile si sta attualmente realizzando l’Extremely Large Telescope (ELT). Trattasi per l’esattezza di un telescopio molto potente con uno specchio largo 39 metri e con capacità che permetteranno di andare avanti nel nostro livello di osservazione dello spazio.

Secondo Sascha Quanz, professore di esopianeti e abitabilità all’ETH di Zurigo, “con l’ELT, saremo in grado per la prima volta di catturare immagini dirette di un pianeta simile alla Terra in orbita attorno a una stella vicina, poiché questo nuovo strumento bloccherà la luce di quella stella”. Insomma, il meglio deve ancora venire ma per questo dobbiamo attendere del tempo ulteriore. Non preoccupatevi però, perché del futuro non possiamo altro che essere felici.