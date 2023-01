Eurospin è una catena di discount con numerose filiali in Europa che offre sconti fino al 50% su prodotti di uso quotidiano, come cibo, bevande, prodotti per la pulizia e per la cura personale. Oltre a queste offerte, Eurospin spesso offre promozioni extra per i suoi clienti e ha anche un programma di fidelizzazione che offre sconti e offerte esclusive ai suoi membri. La catena vende anche elettrodomestici e attrezzi per la casa. A proposito, attualmente sta proponendo una macchina per la pasta automatica del marchio Enkho in offerta speciale a 109,99 euro. La coclea e il cestello degli ingredienti sono facilmente smontabili per una pulizia ottimale.

Questa macchina per la pasta ha una capacità regolabile di 200-600 grammi di farina, impasta in soli 6 minuti e ha 6 trafile per realizzare diversi tipi di pasta. Possiede anche un programma automatico per preparare la pasta fresca in soli 20 minuti e può essere facilmente smontata per una facile pulizia. Gli accessori includono una spazzolina per la pulizia e due bicchieri dosatori, e ha una potenza di 180 W.

Istruzione per l’uso della macchina per fare la pasta