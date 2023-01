Il canone Rai rappresenta a conti fatti una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi anni, l’imposta che tutti devono versare per il possesso di un apparecchio televisivo, è tutt’altro che amata e apprezzata, tanto da essere stata nel tempo una delle più evase d’Italia.

Per combattere tale fenomeno, il Governo decise di imporre il pagamento tramite la bolletta dell’energia elettrica, ed anche nel 2023 la situazione non cambia. Gli utenti si troveranno infatti 10 rate da 9 euro l’una, per un totale di 90 euro senza interessi, addebitate in automatico. Di base tutti dobbiamo versare il canone, anche se esistono delle effettive eccezioni.

Canone Rai, ecco gli utenti che possono avere l’esenzione

I primi che non dovranno assolutamente versare il canone Rai sono gli over 65, che al giorno della presentazione della domanda avranno compiuto l’anno di età, e che nello specifico non dispongono di un reddito famigliare annuo superiore agli 8000 euro. Se rientraste in questa categoria, sappiate che dovrete presentare domanda di esenzione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Pochi sanno, tuttavia, che è possibile dichiarare di non possedere un televisore, proprio data la natura della tassa, presentando una autodichiaazione sempre tramite lo stesso identico siti. E’ bene sottolineare di non dichiarare il falso, se scoperti rischiereste sanzioni davvero elevate.

In ultimo, i possessori di una seconda casa non devono versare il canone due volte, infatti la tassa è pensata per una sola volta a famiglia, se erroneamente vi fosse addebitato, dovete richiedere l’esenzione.