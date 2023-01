Ecco che arriva il bonus auto e moto per il 2023. Da oggi 10 gennaio partiranno le prenotazioni sull’apposita piattaforma ecobonus.mise.gov.it. I concessionari avranno la possibilità di inserire le prenotazioni solamente a partire dalle ore 10 del mattino. Questa misura farà affidamento ad un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy basato sul piano triennale del Governo Draghi.

I Bonus auto, chiamati anche bonus rottamazione auto 2023, sono delle agevolazioni utili all’acquisto di auto e moto, sia elettriche che ibride, a basse emissioni e quindi poco inquinanti. Gli incentivi sono validi anche per la rottamazione delle auto.

Il contributo sarà pari al 30% del prezzo d’acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo appartenente alla medesima categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, invece, oltre alla categoria N1 è stata ammessa anche la categoria N2.

Bonus auto e moto 2023, come presentare la domanda

Ciò che veramente fa notizia in tutto ciò è l’importo stesso del bonus, il quale sarà per tutti di 5.000 euro con la decadenza fino a 7.500 euro di bonus per chi ha un Isee sotto i 30mila euro.

Non ci sarà più invece il Superbonus da 7.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30.000 euro. Dunque, l’importo massimo per chi compra un’elettrica ma ne rottama una inquinante (fino a Euro 4 compresa e con almeno 12 mesi di proprietà) è per tutti di 5.000 euro.

Le prenotazioni avverranno mediante la piattaforma al sito sopracitato a partire dalle ore 10.00 per poter usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti con i 630 milioni di stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Le concessionarie possono caricare già le domande per accedere al contributo.