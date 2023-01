Sembra che iOS 17 avrà “meno cambiamenti importanti di quanto inizialmente è stato previsto“, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Nella sua newsletter Power On durante il fine settimana, Gurman ha parlato di iOS 17 tra le altre cose. E come Apple sta spostando la sua attenzione sulle sue cuffie AR/VR, e sembra che iOS 17 potrebbe risentirne.

Anche iOS 17 non sarà l’unico sistema operativo a subire un colpo, poiché si dice anche che macOS 14 presenti cambiamenti meno importanti di quanto inizialmente previsto. A questo punto, sia iOS che Android sono così maturi che è piuttosto difficile pubblicare enormi aggiornamenti ogni anno. Android non ha avuto un grande aggiornamento da alcuni anni ormai. E iOS ha rilasciato grandi aggiornamenti con iOS 14 e iOS 16.

Uscirà a gennaio?

Si dice da tempo che Apple stia lavorando su un visore AR/VR. Abbiamo visto molte voci al riguardo e fughe di notizie negli ultimi anni. E ora sembra che uscirà quest’anno. Anche se è stato un po’ ritardato. Inizialmente era previsto il lancio nel secondo trimestre del 2023, ma ora è stato rinviato al terzo trimestre. Quindi potrebbe uscire più o meno nello stesso periodo dell’iPhone. Oppure fallo annunciare al WWDC a giugno e poi rilasciarlo intorno ad agosto o settembre.

Tuttavia, è un po’ sorprendente che Apple, un’azienda da 2 trilioni di dollari, non possa concentrarsi su più prodotti contemporaneamente. Che stanno sottraendo risorse a iOS per lavorare su xrOS (il loro sistema operativo per AR/VR). Forse questa è una di quelle volte in cui Gurman ha torto, come per l’Apple Watch piatto che non è mai successo con la Serie 7. Dovremo aspettare e vedere.

Ad ogni modo, quest’anno l’AR/VR andrà alla grande per Apple, a patto che riesca a rispettare i tempi previsti.