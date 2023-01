Amazon, offerta sui tamponi rapidi Covid-19, sono quasi gratis

Il Covid-19 fa ormai parte delle nostre vite, dovremo conviverci per lungo periodo, e per questo motivo la giusta prevenzione, oltre che il controllo del proprio status, rappresentano il corretto metodo per interfacciarsi con il virus stesso. Su Amazon è possibile acquistare tamponi rapidi per il Covid-19, pagandoli veramente pochissimo.

Amazon, i tamponi in offerta

Al giorno d’oggi, nonostante siano trascorsi ormai 3 anni dalla comparsa del Covid-19, e l’offerta di tamponi sia molto ampia, esistono farmacia che commerciano prodotti di questo tipo anche a 10 euro al pezzo. Affidarsi ad Amazon rappresenta sicuramente la via più breve per risparmiare, grazie proprio all’offerta che abbiamo visto in questo periodo.

Proprio oggi, infatti, sul noto sito di e-commerce risulta possibile acquistare un pack da 10 test di HotGen Test Rapido (spesso acquistabile proprio nelle farmacie), a soli 7,98 euro. Pensate, il singolo test lo pagherete solamente 80 centesimi, ben 10 volte meno di quanto potreste trovare nel negozio fisico più vicino alla vostra residenza. Se volete acquistare, premete qui.

L’unico aspetto negativo della promozione riguarda più che altro la scadenza effettiva, dovete infatti prestare attenzione che le unità incluse nel pack sono in scadenza a Luglio 2023, trascorso tale termine il risultato finale potrebbe essere compromesso (anche se comunque non è certo che lo sarà). Se stavate cercando un tampone rapido, è forse arrivata l’occasione giusta per completare l’acquisto.