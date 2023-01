Su Geekbuying è tempo di grandi offerte, una delle migliori riguarda senza dubbio il bellissimo Smarock S10 Pro, un aspirapolvere smart a doppio cilindro, il quale presenta al proprio interno anche il sensore per il rilevamento degli acari della polvere, acquistabile da tutti a prezzi fortemente scontati.

Acquistare su Geekbuying è assolutamente conveniente e sicuro, è bene sapere che infatti la spedizione è completamente gratuita da un magazzino sito all’interno dell’Unione Europea, più precisamente la Polonia, con consegna in circa 2/7 giorni lavorativi, senza dazi doganali o tasse aggiuntive da versare. Oltre a questo, il pagamento potrà essere completato via PayPal o i principali circuiti di carte di credito, godendo difatti di tutte le protezioni del caso.

Geekbuying, acquistate su Smarock S10 Pro

Di Smarock S10 Pro ve ne abbiamo già parlato, anzi abbiamo pubblicato una recensione approfondita a questo link, riassumendo si tratta di un prodotto adatto alla pulizia di superfici, ma con una grandissima versatilità, poiché risulta essere utile sia per i normali pavimenti, che i letti, i materassi, i tappeti, i vestiti o anche i divani, data la funzione principale di rimozione di peli di animali, impurità o semplicemente acari, garantendo difatti una pulizia molto più approfondita di un normale aspirapolvere.

Tutto questo è possibile ad un prezzo decisamente ridotto, infatti grazie alla promozione attuale su geekbuying, in scadenza fra 10 giorni, il prodotto potrà essere acquistato con un esborso finale di soli 99 euro, contro i 159 euro di listino.

Nel caso in cui la cifra fosse troppo elevata, ricordiamo che potrete anche pagare a rate senza interessi con Klarna, suddividendo il pagamento in 3 rate da 33,99 euro. I dettagli per l’acquisto sono disponibili qui.