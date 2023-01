I power bank sono accessori che diventano via via meno indispensabili da quando gli smartphone stanno acquisendo capacità di ricarica completa in tempi ridotti e batterie sempre più affidabili, grazie alle ottimizzazioni hardware e software. Ma esistono prodotti ben più performanti, che non nascono esclusivamente per caricare il telefono quelle poche volte che lascia a piedi, ma anche per caricare più prodotti e ricevere informazioni dettagliate. Ovviamente si posizionano su fasce di prezzo più elevate, al pari con la propria offerta tecnologica. Tra questi prodotti ecco Sharkgeek Storm 2, una power bank che si mette “a nudo” con il design trasparente e sfrontato, con tante funzionalità.

Le specifiche

La power bank offre una porta CC fino a 75W, con tensione di uscita regolabile, che permette agli utenti di regolare e controllare lo stato della ricarica e può essere usato per alimentare la maggior parte dei dispositivi. Al suo interno è provvisto di un modulo da otto batterie al litio prodotte da Samsung da 3.200 mAh ciascuna, per un totale di una batteria ad alta densità da 25.600 mAh che può essere ricaricata in un’ora e mezza.

La porta USB-C 1 è da 100W con protocollo di ricarica rapida PD 3.0 in modo che possa fornire energia ai laptop con funzione di ricarica PD (Power Delivery). Si tratta di una funzione per la ricarica veloce di device come smartphone, tablet e portatili. Questa tecnologia consente di trasmettere una quantità di corrente maggiore rispetto alla ricarica standard. La USB-A è da 18W, mentre la USB-C 2 è da 30W.

Secondo quanto riferito sul sito del produttore, la power bank è in grado di ricaricare fino a 7 volte un iPhone con carica da 20W, fino a 1,9 volte un Mac con carica da 45W, fino a 2,5 volte un iPad da 30W e fino a 15 volte una GoPro o una fotocamera DSLR.

Il sistema di protezione di Sharkgeek Storm 2

Il prodotto è arricchito da un sistema di protezione integrato che include protezione da sovratensione, da alta tensione in ingresso e in uscita, la protezione da cortocircuito e protezione da temperature estreme (basse e alte). Possiede infine un pulsante di ripristino hardware della batteria

La costruzione e il design

Sharkgeek Storm 2 è un dispositivo voluminoso e neanche leggerissimo, ma è giustificato dal suo potente hardware. Arriva in una soluzione quasi cilindrica, con dimensioni di 150,8 x 58,9 x 45,9 mm e peso di 579 grammi circa. Se posato su di un piano in orizzontale, nella parte superiore troveremo un display IPS e un tasto giallo, al di sopra del design trasparente battezzato dall’azienda cinese Sharkgeek che lo produce “Cyberpunk”, con cui è possibile guardare i componenti interni del prodotto.

Il profilo sinistro ha quattro porte di ingresso o uscita, la DC IN/OUT, una USB Type C 1 (in & out), una USB Type C2 (out) e una USB-A (out). Al di sotto delle porte un chiaro messaggio che avvisa di non inserire alcun dispositivo di Input quando è attivata la funzionalità DC Output.

Lo schermo

Lo schermo IPS di Sharkgeek Storm 2 permette di visualizzare molte informazioni utili riguardo allo stato ricarica. Ad esempio la durata della batteria, la distribuzione in uscita, la temperatura, la tensione e la regolazione continua e altre informazioni riguardo l’intero processo di ricarica.

Conclusioni

La power bank si rivolge principalmente a chi necessita un sistema di ricarica rapido e professionale, da poter portare ovunque a dispetto dell’ingombro. Il costo (229 dollari, circa 205 euro al cambio nel momento in cui scriviamo) non è abbordabile, ma la Sharkgeek Storm 2 è un dispositivo versatile, di qualità, con molte opzioni e per qualsiasi prodotto di cui si necessita una carica veloce e sicura. Non è di certo un prodotto per tutti, ma chi necessita un dispositivo professionale, sicuro e per più prodotti, dallo smartphone al laptop.