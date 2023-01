Il colosso OnePlus negli ultimi anni ha sviluppato un interesse particolare anche in altri rami oltre a quello degli smartphone, stiamo ovviamente parlando di smartwatch e tablet.

Secondo le ultime indiscrezioni a breve potrebbe arrivare OnePlus Pad, la novità che potrebbe avere in serbo il colosso cinese. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

OnePlus potrebbe presto presentare un tablet

Si tratterebbe del primo tablet in assoluto di casa OnePlus, anche se non è la prima volta che se ne parla. Secondo quanto riferito da mySmartPrice, OnePlus sarebbe praticamente pronta a commercializzare il suo primo OnePlus Pad. L’azienda avrebbe selezionato il mercato indiano come platea per testare l’appeal sul mercato del suo primo tablet.

Questo dispositivo sarebbe identificato con il nome in codice Aries, ma ancora non sono emersi dettagli su cosa potrebbe offrire a livello di specifiche tecniche. Non è escluso che OnePlus prenda ispirazione dagli ultimi modelli di tablet lanciati da OPPO, visto che l’azienda cinese fa parte di BBK, lo stesso gruppo che possiede OPPO e Realme per l’appunto.

Ancora non è stata indicata una data di lancio per OnePlus Pad, così come non è mai stato ancora confermato ufficialmente che tale lancio avverrà. Gli ultimi rumor indicano che la presentazione potrebbe avvenire nello stesso evento dedicato a OnePlus 11R, lo smartphone che arriverà per giugno 2023 in India. Non ci tocca che attendere per scoprire maggiori dettagli.