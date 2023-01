Reti di ricarica ad alta potenza: è questo il piano di Mercedes per il futuro come parte importante nel suo viaggio verso l’elettrificazione totale. Di fatti, al CES 2023 di Las Vegas, la casa automobilistica tedesca ha dato l’annuncio di questo nuovo e importantissimo progetto che inizierà dal Nord America. Tuttavia, l’infrastruttura sarà comunque costruita in Europa, in Cina e in altre zone dove il mercato è importante.

Lo scopo principale della Casa tedesca è quello di riuscire a completare la realizzazione della nuova rete di ricarica, con più di 10.000 punti in tutto il mondo, entro la fine di questo decennio, ossia quando Mercedes diventerà un marchio che produrrà veicoli solamente elettrici, almeno nei Paesi dove ci saranno condizioni di mercato ottimali per fare ciò.

Mercedes, inizia il viaggio verso l’elettrificazione totale con le reti di ricarica personalizzate

Mercedes ha spiegato che le stazioni per la ricarica verranno collegate nelle città chiave e nei centri urbani, come anche nei pressi delle principali arterie stradali o vicino ad alcune destinazioni commerciali importanti. La Casa ha intenzione di migliorare sensibilmente l’uso dei veicoli elettrici.

Punti di ricarica aperti a chiunque, anche se comunque i clienti Mercedes avranno sempre la priorità sull’uso di queste nuove infrastrutture. Ad esempio, chi possiede una Mercedes elettrica potrà prenotare la ricarica e usufruire di una serie di vantaggi che la casa automobilistica non ha ancora specificato.

Come detto dall’inizio, il Nord America sarà il punto d’inizio. L’obiettivo è quello di avere oltre 400 hub in tutto il territorio entro il 2027, con più di 2.500 punti di ricarica rapida a disposizione di tutti gli automobilisti.

Investimento da record

L’investimento nella sua totalità per il mercato Nord Americano andrà poco al di sopra del miliardo di euro, è diviso a metà tra Mercedes e MN8 Energy ed è distribuito nei prossimi 7 anni. Ola Källenius, CEO Mercedes, ha dichiarato:

“Mercedes-Benz offre già quelli che riteniamo essere i migliori veicoli elettrici del mercato. Ma per accelerare la trasformazione elettrica, dobbiamo garantire che anche l’esperienza di ricarica stia al passo. I nostri clienti meritano un’esperienza di ricarica convincente, che renda semplice l’utilizzo di un veicolo elettrico e i viaggi a lunga distanza. Non aspetteremo che questo venga realizzato. Ecco perché stiamo lanciando una rete di ricarica globale di alto livello. È progettata per diventare un altro elemento di differenziazione di Mercedes-Benz per i nostri clienti e un asset con un forte potenziale nella creazione di valore per la nostra azienda. Siamo entusiasti di iniziare proprio qui in Nord America con partner forti ed esperti come MN8 Energy e ChargePoint.”