L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di continuare a proporre la propria promozione che prevede 50 Giga extra ogni mese a tutti i clienti che attivano il servizio Ricarica Automatica.

Nel dettaglio è disponibile per i nuovi e già clienti, che riceveranno in regalo l’opzione aggiuntive “50 Giga gratis per te con Ricarica Automatica“. La scadenza è attualmente fissata per il 28 febbraio 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile continua a proporre la sua promo con Ricarica Automatica

Dopo aver effettuato la richiesta di attivazione del servizio gratuito Ricarica Automatica, l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“ si attiva al primo rinnovo successivo della propria offerta principale. In seguito, finché si mantiene attivo il servizio Ricarica Automatica e fino a quando rimane attiva l’offerta principale, l’opzione si rinnova ogni mese automaticamente.

Nel caso si avesse già attivo il servizio Ricarica Automatica, per usufruire dell’opzione “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” è necessario disattivare e riattivare il servizio nell’area clienti MyKena o tramite il servizio Assistenza Clienti al numero 181. Questa stessa operazione può essere effettuata anche per riattivare l’opzione nel caso in cui venga eventualmente disattivata, ovviamente entro la scadenza del 28 Febbraio 2023.

Si specifica inoltre che, nel caso in cui il cliente Kena decida di prenotare un cambio offerta, sia il servizio Ricarica Automatica che l’opzione “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” verranno disattivate automaticamente. In questo caso, se il cliente riattiverà la Ricarica Automatica entro il 28 Febbraio 2023, potrà nuovamente beneficiare dell’opzione in promozione gratuita. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.