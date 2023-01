Lo scorso anno Apple ha presentato ufficialmente sul mercato il suo ultimo modello di iPhone economico e compatto, ovvero iPhone SE. Il prossimo modello sarebbe dovuto arrivare fra circa due anni, nel corso del 2024. Già da qualche settimana, però, erano emerse in rete indiscrezioni riguardanti un possibile ritardo del suo debutto. Tuttavia, i rumors delle ultime ore hanno rivelato che il debutto potrebbe essere stato definitivamente cancellato. A rivelarlo, in particolare, è stato il noto analista Ming-Chi Kuo.

iPhone SE, il modello del 2024 non sarà più annunciato secondo i rumors

Nel corso delle ultime l’analista Ming-Chi Kuo ha dato una sorta di conferma di quanto emerso in queste ultime settimane. Il prossimo modello di iPhone SE previsto per il 2024 sembra infatti che non vedrà mai la luce. Se ne parlava già da tempo, anche se in precedenza si pensava soltanto ad un possibile posticipo del suo debutto ufficiale.

Come già anticipato dai rumors precedenti, uno dei motivi che avrebbe portato a questa decisione risiederebbe nell’aumento imminente dei prezzi. Secondo l’analista, infatti, gli utenti Apple sono ormai interessati ai modelli più prestanti e per questo motivo i modelli di fascia più bassa hanno raggiunto vendite più basse.

Proprio per questo motivo, quindi, Apple avrebbe in mente di concentrarsi maggiormente nella realizzazione dei modelli più venduti e apprezzati fra gli utenti, evitando di perdere risorse e tempo nella realizzazione di modelli che venderebbero irrimediabilmente di meno. Anche questa volta, ci troviamo comunque di fronte a delle indiscrezioni, non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte di Apple.