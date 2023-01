Iliad ha iniziato il nuovo anno sulla falsa riga di quello da poco concluso. Anche nel 2023, la migliore promozione che il gestore francese ha riservato ai suoi clienti resta la Flash 120, la tariffa che in queste ultime settimane ha sostituito nel catalogo del provider la conveniente offerta Giga 120.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

I clienti che decidono di attivare la Flash 120 di Iliad avranno a loro disposizione un ticket di prima fascia, con chiamate da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS illimitati e 120 Giga per la connessione di rete. Il costo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni con la presenza della tecnologia 5G a costo zero.

Proprio il 5G sarà uno dei grandi fiori all’occhiello di Iliad nel 2023. Nel nuovo anno, infatti, il provider francese vuole estendere ancor di più la sua già ampia copertura del territorio con le reti internet di nuova generazione.

Gli investimenti che Iliad concentrerà sul 5G nel 2023 potrebbero però avere delle conseguenze naturali. Sul fronte operativo, proprio per favorire la copertura del 5G, Iliad potrebbe decidere di eliminare in via del tutto definitiva le reti del 3G. Sono già in atto, in tal senso, studi per realizzare un vero e proprio processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Sul fronte del processo di dismissione, però, vi è una certezza. Il 3G di Iliad non sarà eliminato sino a quando non sarà raggiunta da parte del provider la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G.