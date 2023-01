Il nuovo volantino di casa Euronics vuole segnare un punto di svolta per l’azienda, proponendo al pubblico italiano nuovissime occasioni di risparmio, e la possibilità di accedere ad ottimi prodotti, spendendo sempre pochissimo su tutto.

La campagna promozionale attuale vuole soddisfare appieno le esigenze dei consumatori, per questo motivo ha deciso di scontare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo prezzi economici e dal risparmio pressoché assicurato. Il volantino, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solamente nei negozi fisici, non online.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon con i codici sconto gratis e le promozioni migliori, solo sul nostro canale Telegram.

Euronics, le offerte sono assurde per tutti

Risparmiare al massimo con Euronics è davvero possibile e alla portata di tutti, i prezzi del volantino sono indubbiamente molto bassi, anche nel momento in cui l’utente volesse ad esempio acquistare uno smartphone di casa Apple. I modelli proposti nella campagna sono sostanzialmente un paio: iPhone 14, il cui prezzo è di soli 949 euro, oppure anche iPhone 14 Plus, disponibile all’acquisto a soli 1099 euro.

Naturalmente all’interno del volantino si possono trovare innumerevoli altre occasioni per spendere poco o niente, sempre legate alla telefonia mobile, quali possono essere TCL 405, Motorola Moto G22 o anche Moto G42, tutti terminali che vengono commercializzati a 99, 139 e 199 euro.

A prescindere dal dispositivo che deciderete di aggiungere al vostro carello, ricordiamo comunque che sono tutti prodotti supportati dalla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed anche la variante no brand, che promette aggiornamenti di sistema tempestivi e rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone stesso.