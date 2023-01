Offerte davvero da non perdere vi attendono proprio in questi giorni da Esselunga, la più recente campagna promozionale vuole distaccarsi da tutti gli altri supermercati, mettendo indubbiamente a disposizione di tutti un rapporto qualità/prezzo decisamente migliore.

Il volantino rispecchia alla perfezione le esigenze e la volontà dei consumatori, sono infatti disponibili tantissimi prezzi bassi, che risultano essere perfettamente fruibili in ogni negozio. Acquistando invece la tecnologia, ricordiamo che il modello in vendita è da considerarsi disponibile con garanzia di 24 mesi.

Collegatevi subito al nostro canale telegram ufficiale, avrete codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte.

Esselunga, spazzata via Unieuro con nuovi sconti

Con Esselunga non si scherza, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di mettere le mani su un prodotto relativamente economico e dalle ottime prestazioni, stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, best buy assoluto del 2022, ed oggi ancora disponibile con un esborso finale di soli 179 euro.

Il prodotto in questione, nel caso in cui non lo conosciate, è caratterizzato da un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, affiancato da un processore Qualcomm Snapdragon 732G, ma anche da una batteria monstre, da ben 5000mAh, perfetta per lunghissime sessioni di utilizzo, finendo con un comparto fotografico impreziosito dalla presenza del sensore principale da 108 megapixel (e quattro sensori).

Il dispositivo viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che è proposto completamente no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico, ma è anche affiancato da una comodissima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.