Il 2023 si annuncia come un anno particolarmente ricco di novità per le tv streaming. Le novità non interesseranno esclusivamente il campo delle produzioni televisive, ma anche il fronte commerciale. Sono attese, infatti, nuove mosse da parte dei big del settore, al fine di massimizzare i profitti senza però intaccare la convenienza dei prezzi. Disney+, in tal senso, già ha deciso di muoversi, seguendo una scia già inaugurata da Netflix.

Disney+ propone due piani diversi e le pubblicità

Anche Disney+, proprio dopo Netflix, a breve andrà ad introdurre le pubblicità sulla sua piattaforma. La svolta, a dir poco sorprendente, almeno in una prima fase riguarderà soltanto i clienti che sono abbonati negli USA. Il colosso statunitense, seppur gode di ottima salute in termini di abbonati ed in termini di entrate, vuole massimizzare ancor di più i profitti al fine di investire le risorse in nuovi contenuti da offrire al pubblico.

Anche Disney+, quindi, a breve si doterà di un doppio pacchetto. Gli utenti potranno abbonarsi al ticket Basic al costo attuale di 7,99 dollari ogni trenta giorni con la presenza delle inserzioni promozionali ad intervallare i contenuti del catalogo. Chi invece desidera accedere ai contenuti senza pubblicità potrà beneficiare del ticket Premium ad un costo di 10,99 euro ogni trenta giorni. Con questo ticket si potrà accedere anche ai contenuti con la tecnologia del 4K.

Almeno per il momento non sono previste invece novità per il mercato d’Europa in cui Disney+ sarà presente ancora nelle forme attuali. Non sono però da escludere novità in tal senso già nel corso dell’anno.