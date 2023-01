L’anno scorso, WhatsApp ha rilasciato la possibilità di trasferire le chat da dispositivi Android a dispositivi iOS senza che gli utenti perdano la cronologia delle chat.

La stessa funzionalità è stata introdotta nei dispositivi iOS nell’anno 2021 che ha consentito agli utenti di trasferire le chat da iPhone a dispositivi Android.

Ora, secondo quanto riferito, la piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta sta lavorando a una nuova opzione di trasferimento da implementare nei futuri aggiornamenti dell’app, che consentirà agli utenti di passare da uno smartphone Android all’altro senza dover eseguire il backup della cronologia delle chat su Google.

Secondo un nuovo rapporto di WABetaInfo, nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.1.26, la società sta sviluppando un nuovo modo per trasferire la cronologia delle chat che consentirà il trasferimento delle chat da Android ad Android senza la necessità di backup di Google Drive.

Al momento, gli utenti devono eseguire il backup delle proprie chat su Google Drive se intendono conservare tutte le conversazioni quando passano a un nuovo dispositivo. La nuova funzione di trasferimento chat sarà utile per coloro che cercano una migrazione più rapida della cronologia chat su un nuovo telefono Android senza eseguire il backup delle chat e dei contenuti multimediali su Google Drive.

Come utilizzare la nuova funzione

Per trasferire la cronologia chat, devi prima scaricare l’app WhatsApp sul nuovo dispositivo Android. Dopo aver aperto l’app sul nuovo smartphone Android, ti verrà richiesto di scansionare il codice QR disponibile per avviare la migrazione della cronologia chat sul tuo nuovo dispositivo Android.

Gli utenti potranno accedere alla funzione andando su Impostazioni di WhatsApp, Chat e quindi selezionando l’opzione “Trasferimento chat su Android“, che apparirà sotto il pulsante di backup della chat all’interno del menu Impostazioni.

Sebbene la nuova opzione di trasferimento chat sembri certamente una soluzione conveniente ed efficiente per la migrazione della cronologia chat durante il passaggio da un telefono Android all’altro, è comunque consigliabile eseguire regolarmente il backup delle chat su Google Drive per proteggere le conversazioni in caso di eventi imprevisti, come perdita del telefono.

La suddetta nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora pronta per il rilascio ai beta tester, il che significa che ci vorrà del tempo prima che venga ufficialmente annunciata e lanciata.